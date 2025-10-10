In Campania mancano troppi medici di famiglia E questa carenza porta molti rischi

Campania, l’allarme dei medici di famiglia:!Fino a 900mila cittadini senza cure primarie. Così salta la campagna vaccinale e scoppia il caos nei Pronto soccorso". 🔗 Leggi su Fanpage.it

campania mancano troppi mediciIn Campania mancano troppi medici di famiglia. E questa carenza porta molti rischi - È l'allarme lanciato dalla Fimmg, la Federazione italiana dei medici di medicina generale, che denuncia oltre 700 ca ... Segnala fanpage.it

campania mancano troppi mediciFondazione Gimbe: "Troppi medici e pochi infermieri, si sta smantellando la sanità pubblica" - Il rapporto: 41 miliardi di euro sono usciti direttamente dalle tasche delle famiglie italiane per coprire spese sanitarie private, mentre un italiano su ... Si legge su huffingtonpost.it

