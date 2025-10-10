Imputato per rapina vìola le misure alternative e viene portato in carcere

Veronasera.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, nel pomeriggio di mercoledì la polizia di Stato di Verona ha rintracciato il 30enne tunisino e lo ha condotto nella casa circondariale di Montorio. La misura è stata disposta dal tribunale lo scorso 29 settembre, in sostituzione delle. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: imputato - rapina

Giudice revoca arresti a Danilo Bottino: torna libero l’imputato nella rapina ai preti accusati di abusi

Cerca Video su questo argomento: Imputato Rapina V236ola Misure