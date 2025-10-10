Imputato per rapina vìola le misure alternative e viene portato in carcere
Destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, nel pomeriggio di mercoledì la polizia di Stato di Verona ha rintracciato il 30enne tunisino e lo ha condotto nella casa circondariale di Montorio. La misura è stata disposta dal tribunale lo scorso 29 settembre, in sostituzione delle. 🔗 Leggi su Veronasera.it
In questa notizia si parla di: imputato - rapina
Giudice revoca arresti a Danilo Bottino: torna libero l’imputato nella rapina ai preti accusati di abusi
Faccia a faccia ieri in tribunale tra l’imputato e la donna. Il ragazzo, 19 anni, è già in carcere perché sospettato di un tentato omicidio - facebook.com Vai su Facebook