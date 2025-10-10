Imprenditore russo arrestato | ha proprietà nel novarese
Imprenditore russo arrestato a Mosca, "legato" anche alla provincia di Novara. Nei giorni scorsi, come hanno riportato diversi organi di stampa internazionale, è finito in manette Alexander Bobrov, imprenditore russo, accusato di truffa e corruzione (avrebbe trasferito all'estero un corrispettivo. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Imprenditore russo arrestato a Trieste, ha sottratto 5 miliardi di rubli destinati a un'autostrada
Si era appropriato di fondi, arrestato imprenditore russo - Nella tarda serata del 27 luglio scorso, la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino russo, imprenditore, ricercato in campo internazionale, per l'arresto provvisorio ai fini di estradizione verso ... Si legge su ansa.it
Imprenditore russo arrestato a Portopiccolo: aveva sottratto 55 milioni di euro che dovevano essere usati per costruire un'autostrada - Un cittadino russo ricercato in ambito internazionale è stato arrestato dagli agenti della polizia di Stato di Trieste a Portopiccolo, borgo marinaro di lusso vicino a Sistiana. Scrive ilgazzettino.it