Imprenditore russo arrestato | ha proprietà nel novarese

Imprenditore russo arrestato a Mosca, "legato" anche alla provincia di Novara. Nei giorni scorsi, come hanno riportato diversi organi di stampa internazionale, è finito in manette Alexander Bobrov, imprenditore russo, accusato di truffa e corruzione (avrebbe trasferito all'estero un corrispettivo. 🔗 Leggi su Novaratoday.it