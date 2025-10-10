Aveva imposto il Ramadan ai figli e vietato alle figlie di mettere lo smalto. Per anni li aveva tenuti in ostaggio della paura, tra urla, minacce e cinghiate. Ora ha patteggiato un anno e dieci mesi, con l’impegno a seguire un percorso di recupero per padri maltrattanti. E’ quanto stabilito ieri mattina in tribunale a Pesaro, al termine dell’udienza collegiale. L’uomo, 60 anni, di origini marocchine, viveva da tempo nell’entroterra fanese con la moglie, una donna originaria della Repubblica Ceca, e i loro tre figli. Dietro le mura di casa, però, quella che doveva essere una famiglia normale era diventata un campo di battaglia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Imponeva il Ramadan e vietava abiti femminili