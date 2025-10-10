Impiegata aggredita in ufficio | Sbattuta fuori dal datore di lavoro
Modena, 10 ottobre 2025 – "Le ha sferrato una manata nella schiena e l’ha lanciata letteralmente fuori dall’ufficio". Lo denuncia la Cgil: è successo ad una giovane impiegata di 32 anni di una azienda edile di Formigine quando ha risposto al datore di lavoro di aver terminato l’orario e che quindi avrebbe adempiuto l’indomani alla compilazione e invio telematico di documenti che lui le aveva appena richiesto. "Una violenza inaccettabile che le ha procurato 4 giorni di prognosi di infortunio dopo essere stata medicata in pronto soccorso con la prescrizione di medicinali da assumere per diversi giorni". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
