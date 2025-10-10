Impiegata aggredita in ufficio | Sbattuta fuori dal datore di lavoro

Ilrestodelcarlino.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Modena, 10 ottobre 2025 – "Le ha sferrato una manata nella schiena e l’ha lanciata letteralmente fuori dall’ufficio". Lo denuncia la Cgil: è successo ad una giovane impiegata di 32 anni di una azienda edile di Formigine quando ha risposto al datore di lavoro di aver terminato l’orario e che quindi avrebbe adempiuto l’indomani alla compilazione e invio telematico di documenti che lui le aveva appena richiesto. "Una violenza inaccettabile che le ha procurato 4 giorni di prognosi di infortunio dopo essere stata medicata in pronto soccorso con la prescrizione di medicinali da assumere per diversi giorni". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: impiegata - aggredita

impiegata aggredita ufficio sbattutaImpiegata aggredita in ufficio: "Sbattuta fuori dal datore di lavoro" - Alla richiesta di inviare documenti, la giovane aveva solo fatto presente che il turno era finito. Si legge su ilrestodelcarlino.it

impiegata aggredita ufficio sbattutaModena, aggredita dal datore di lavoro per un “no”. Cgil: “Le ha dato una manata e l’ha scaraventata fuori dall’ufficio” - Impiegata 32enne aggredita in un'azienda edile nel Modenese dopo aver rifiutato di completare un compito oltre l'orario lavorativo ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Impiegata Aggredita Ufficio Sbattuta