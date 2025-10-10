Impact 09.102025 Hasta la Muerte y Después

Si apre un nuovoepisodio di iMPACT con l’ingresso sul quadrato del campione in carica TNA, l’uomo che ha oltato le spalle al team di NXT martedì scorso, Trick Williams.Trick dice di essere l’uomo del momento, l’uomo che racchiude, Michael Jackson, Michael Jordan e tutte le altre più grandi star messe assieme e propio per questo la TNA merita di chiamarsi TrickNA.Arriva Mike Santana, stufo delle parole del campione. Mike ribadisce di non avere nulla d perdere e questa volta a BFG si prenderà quella cintura facendo pentire Trick di ogni cosa.Williams dal canto suo risponde sottolineando non solo la sua difesa del titolo domenica, ma avvertendo Santana di come savolta non sarà più capace di tornare sul ring dopo la sconfitta. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

