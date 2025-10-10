Firenze, 10 ottobr 2025 – Sale la tensione in vista della visita del presidente del consiglio Giorgia Meloni a Firenze. Nella notte è stata imbrattata di Fdi a Firenze, in piazza Oberdan. Sulla saracinesca è stato scritto 'Fasci m.via', mentre sul marciapiede 'appesi' e 'tornate a casa'. Altre scritte anche sul muro a fianco dell''ingresso della sede del partito. Sempre sulla saracinesca scritto poi '1312' e lasciata una A cerchiata, sigla dell'anarchia e un altro simbolo analogo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Imbrattata la sede di Fratelli d’Italia a Firenze: scritte sul muro e sul marciapiede