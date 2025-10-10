La vignetta di Osho sulla prima pagina de Il Tempo di venerdì 10 ottobre. Tutti i riconoscimenti conferiti a Francesca Albanese si sono svelati per quello che sono: superflui, frivoli gesti propagandistici, oltre a evidenziare la pochezza morale e intellettuale dei suoi patrocinatori. È infatti bastato che nostra Signora dei ProPal scivolasse sulla buccia di banana impersonificata da un'altra Signora, con i capelli bianchi veri e non grigi tinti e sul braccio, al posto di un monile etnico, il numero 75190, perché da stella brillante nel firmamento della parte migliore del paese si trasformasse in una meteora dal successo tanto rapido quanto effimero. 🔗 Leggi su Iltempo.it

