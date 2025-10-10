Il workout metabolico è la nuova frontiera del fitness | esercizi brevi e intensi che attivano il metabolismo basale e tonificano tutto il corpo

Amica.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il fitness è in continua trasformazione e, accanto a discipline già consolidate come l’ HIIT o l’ allenamento funzionale, sta conquistando sempre più spazio il cosiddetto workout metabolico. Un nome che può sembrare tecnico, ma che racchiude un approccio molto semplice ed estremamente efficace: allenarsi in modo intenso e mirato per stimolare il metabolismo e mantenerlo attivo anche nelle ore successive alla sessione. Il concetto alla base è quello di trasformare il corpo in una sorta di “forno” capace di continuare a bruciare calorie a riposo, grazie a un meccanismo noto come afterburn effect. 🔗 Leggi su Amica.it

Workout metabolico: l’allenamento breve ed efficace che fa bruciare calorie anche a riposo

