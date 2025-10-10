Il workout metabolico è la nuova frontiera del fitness | esercizi brevi e intensi che attivano il metabolismo basale e tonificano tutto il corpo

Il fitness è in continua trasformazione e, accanto a discipline già consolidate come l’ HIIT o l’ allenamento funzionale, sta conquistando sempre più spazio il cosiddetto workout metabolico. Un nome che può sembrare tecnico, ma che racchiude un approccio molto semplice ed estremamente efficace: allenarsi in modo intenso e mirato per stimolare il metabolismo e mantenerlo attivo anche nelle ore successive alla sessione. Il concetto alla base è quello di trasformare il corpo in una sorta di “forno” capace di continuare a bruciare calorie a riposo, grazie a un meccanismo noto come afterburn effect. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Il workout metabolico è la nuova frontiera del fitness: esercizi brevi e intensi che attivano il metabolismo basale e tonificano tutto il corpo.

In questa notizia si parla di: workout - metabolico

Workout metabolico: l’allenamento breve ed efficace che fa bruciare calorie anche a riposo

45 minuti di circuito metabolico ad alta intensità Ogni sabato ti aspetta la sfida che mette alla prova resistenza, forza e determinazione. Sei pronto a superare i tuoi limiti? Unisciti alla community Health and Body Revolution e vivi l’energia del gruppo! - facebook.com Vai su Facebook

Il workout metabolico è la nuova frontiera del fitness: esercizi brevi e intensi che attivano il metabolismo basale e tonificano tutto il corpo - Il fitness è in continua trasformazione e, accanto a discipline già consolidate come l’HIIT o l’allenamento funzionale, sta conquistando sempre più spazio il cosiddetto workout metabolico. Come scrive amica.it

Workout metabolico: l’allenamento breve ed efficace che fa bruciare calorie anche a riposo - Guida completa al workout metabolico: gli esercizi da fare a casa, i vantaggi e i principi di questo allenamento spiegati dall'esperta L’allenamento metabolico è una forma di esercizio fisico mirata ... Lo riporta iodonna.it