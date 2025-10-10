Il workout del benessere mentale | 5 esercizi semplici ma rivoluzionari per riportare equilibrio dentro e fuori di sé

In un’Italia sempre più ansiosa e stressata, Virgin Active lancia «Reset»: un invito concreto a fermarsi, respirare e rimettere al centro il proprio benessere mentale. Con il supporto della psicoterapeuta Lara Pelagotti, ecco cinque pratiche accessibili da trasformare in rituali quotidiani. Perché prendersi cura di sé non è un lusso, ma un diritto. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Il workout del benessere mentale: 5 esercizi semplici (ma rivoluzionari) per riportare equilibrio dentro e fuori di sé

In questa notizia si parla di: workout - benessere

#victoriasportingclub #adrano #palestra #fitness #catania #workout #biancavilla #benessere - facebook.com Vai su Facebook

Fitness, per l’80 per cento degli italiani la prima motivazione per allenarsi è il benessere mentale e psicologico - L’86,4% degli italiani considera l’allenamento importante per sentirsi più energico e migliorare l’umore, l’83,8% lo ritiene utile per scaricare la tensione e ... Come scrive leggo.it

È un paradosso del nostro tempo: abbiamo bisogno di fermarci, ma ci sentiamo in colpa quando lo facciamo - Ecco, secondo la dottoressa Pelagotti e Virgin Active, un vero e proprio workout del benessere mentale, fatto di ... Si legge su msn.com