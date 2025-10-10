Il weekend promette scintille | cielo sereno e temperature miti

Leccotoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prosegue il periodo di stabilità, caratterizzato da alta pressione e sole. Le temperature restano più alte della media e lo saranno per l'intero weekend.Le previsioni per sabatoA Lecco sabato cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: weekend - promette

weekend promette scintille cieloIl weekend promette scintille: cielo sereno e temperature miti - Le temperature restano più alte della media e lo saranno per l'intero weekend. Lo riporta leccotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Weekend Promette Scintille Cielo