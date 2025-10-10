Il weekend promette scintille | cielo sereno e temperature miti

Prosegue il periodo di stabilità, caratterizzato da alta pressione e sole. Le temperature restano più alte della media e lo saranno per l'intero weekend.Le previsioni per sabatoA Lecco sabato cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

In questa notizia si parla di: weekend - promette

La Finale Italiana del Campionato del Peperoncino promette emozioni forti, colpi di scena e tanto divertimento ? I concorrenti si sfideranno davanti al pubblico della Tattoo Weekend per conquistare il titolo più… piccante d’Italia #tattooweekend #peper - facebook.com Vai su Facebook

Chi di voi ci sarà il prossimo weekend? L'elenco iscritti promette molto bene! - X Vai su X

Il weekend promette scintille: cielo sereno e temperature miti - Le temperature restano più alte della media e lo saranno per l'intero weekend. Lo riporta leccotoday.it