Il volto di Otello
L’opera immortale di William Shakespeare oggi piu’ che mai è in grado di raccontarci una discesa negli inferi, un percorso nell’ignoto dell’animo umano, un lento processo di avvicinamento dell'individuo alla mostruosità che è dentro di lui. La mia regia parte da questa riflessione esplorandone. 🔗 Leggi su Romatoday.it
OperaLibera. . Il Festival Verdi di Parma prosegue con grande successo e, dopo l’ottimo esordio della “prima”, la produzione di “Otello” registra un jump-in di assoluto rilievo: nel ruolo del titolo, infatti, si esibisce, nella seconda recita, Yusif Eyvazov che si racco - facebook.com Vai su Facebook
Il volto di Otello - Desdemona non ha volto:siamo nella testa di Otello, nella mente che ha cancellato il femminile. rainews.it scrive
"Otello, er moro di Pisa" per la prima volta in tv - Oggi, sabato 16 dicembre, alle ore 21, l'emittente televisiva TV9 trasmetterà la parodia vernacola "Otello, er moro di Pisa". Scrive lanazione.it