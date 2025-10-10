Il Villaggio delle Zucche Un angolo di America alle porte di Pavia

di Raffaella Parisi A San Martino Siccomario nel pavese prosegue il Villaggio delle Zucche firmato PuraVida Farm, sesta edizione, con protagonista la zucca. Il pumpkin patch in stile americano è immerso in un parco di alberi secolari di oltre 35mila metri quadrati. Negli Stati Uniti è tradizione, nel periodo che precede Halloween, recarsi in giganteschi campi pieni di zucche per scegliere la zucca preferita da portare a casa, da decorare o intagliare per abbellire l’ingresso o qualche angolo di casa. Anche in Lombardia, a pochi chilometri da Milano, alle porte di Pavia, si vive la tradizione americana della zucca. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

