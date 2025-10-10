Meghan Markle ha sbagliato di nuovo. Clamorosamente, per giunta. Il suo arrivo alla Paris Fashion Week doveva essere un momento speciale, glamour, invece si è trasformato in un ciclone di polemiche che hanno travolto la duchessa. A scatenare l’ira dei media e delle persone comuni è stato, in particolare, un filmato che rievoca, seppur indirettamente, gli ultimi istanti di vita di Lady Diana. Rimane un mistero la bizzarra, forse quasi del tutto inconsapevole, abilità di Meghan di infilarsi in labirinti di guai e situazioni davvero sconvenienti. Meghan per Balenciaga. Lo scorso 4 ottobre Meghan Markle è arrivata, a sorpresa e per la prima volta, alla Paris Fashion Week. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Il video e le risate: tutte le "sconcertanti" gaffe di Meghan alla Paris Fashion Week