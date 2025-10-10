Il video delle devastazioni ai cortei Pro Pal a Torino scattano le perquisizioni e 10 misure cautelari
Dieci misure cautelari a Torino per disordini durante manifestazioni: obblighi di presentazione e dimora. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Cortei violenti e devastazioni, retata di “bravi ragazzi” della sinistra antagonista: 10 arresti, decine di denunce
