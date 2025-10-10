Il video della spaccata a ‘Reggio Sport’
Un ladro con una grossa mattonella ha sfondato la vetrata d’ingresso del negozio ‘Reggio Sport’ di viale Piave a Reggio Emilia, lungo la circonvallazione, per poi entrare, ‘scollegare’ il registratore di cassa e portarselo via . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Furto con spaccata a ‘Reggio Sport’, la rabbia del titolare: “Sto pensando di chiudere”
