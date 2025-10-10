Il video della bandiera italiana sventolata a Gaza rilanciato sia dal ministro Tajani sia da Ilaria Salis
Da ieri su internet e sui social circola un video in cui un ragazzo sui pattini porta sulle gambe un bambino che sventola due bandiere, quella palestinese e quella italiana, tra le macerie di Gaza. Il video è stato pubblicato dal giornalista palestinese Yousef Alhelou sul suo profilo Instagram e poi ripreso da molti altri account. Tra coloro che l'hanno ricondiviso ci sono anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani e l'europarlamentare di Avs Ilaria Salis, dando però due interpretazioni opposte alle immagini. Tajani ha apposto il suo logo personale sul video e lo ha pubblicato su X scrivendo: "Il Tricolore sventola anche a Gaza. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Il video della bandiera italiana sventolata a Gaza, rilanciato sia dal ministro Tajani sia da Ilaria Salis - Un bambino in braccio a un giovane sui pattini sventola il tricolore insieme alla bandiera palestinese, con le macerie sullo sfondo. Segnala ilfoglio.it
