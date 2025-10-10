Il video dei coccodrilli che circondano la barca di un viaggiatore solitario | È stato spaventoso

Fanpage.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un viaggio in barca in solitaria lungo la costa del Western Australia, Dave Hancock si è trovato circondato da coccodrilli che hanno colpito la sua imbarcazione. Il video mostra i grandi predatori mentre circondano la barca nella notte, spaventando l’uomo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

