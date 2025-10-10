Due mezzi di trasporto pubblico sono meglio di uno privato. Quest’anno oltre 45mila turisti hanno scelto di raggiungere il lago di Como in treno e di attraversarlo poi con i battelli della Navigazione dei laghi, grazie ai biglietti integrati “ treno + battello “. Il viaggio è più rilassante e veloce, si evita il traffico e non si impazzisce per parcheggiare. Sono oltre 51mila i viaggiatori che nei primi nove mesi del 2025 hanno scelto le proposte treno + battello di Trenord e Navigazione Laghi per visitare i laghi di Como, Garda e Maggiore. Il dato è in crescita del 42% rispetto al 2024. In più di 45mila appunto hanno scelto le gite in treno e battello sul lago di Como, che rimane la meta più ambita, 3. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il viaggio in carrozza e via lago è stato scelto da 45mila turisti