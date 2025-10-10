Il vetro della clessidra con Alessio Boni Viaggio nelle atmosfere mitteleuropee
"Gli piaceva che la vita scorresse regolare, uguale, cancellandosi di continuo, come i pasti della sua pensione". Frammento da una pagina (bellissima) di Claudio Magris. Fra i massimi studiosi della letteratura mitteleuropea. E lui stesso autore raffinato, capace di accompagnare in geografie così vicine, così lontane. Geografie dell’anima. Segnate da interrogativi esistenziali. Che parlano ai lettori. O agli spettatori. Come succede ne “ Il vetro della clessidra “, domani e dopo al Teatro Menotti. Prima milanese. Per un progetto curato da Paolo Valerio, ben accolto al debutto e a Francoforte, dove ha fatto un giro alla Buchmesse, la fiera dei libri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
