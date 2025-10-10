Il verminaio Pavia nell’era Venditti | il pm Mazza perquisito per corruzione

Repubblica.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ristoranti di lusso e belle auto: caccia alle prove. Ora il magistrato è a Milano ma in passato ha lavorato con il procuratore nella bufera. 🔗 Leggi su Repubblica.it

In questa notizia si parla di: verminaio - pavia

Parla Venditti, ex procuratore a Pavia: «La prova scientifica era inservibile, io stesso ho disposto nuove indagini» - L'ex magistrato ricorda che «già prima di questa informativa dei Carabinieri, sulla vicenda si era formato da anni» il giudicato e che «due vertici di Procure Generali presso la Corte di Appello, ... Da laprovinciapavese.gelocal.it

«Indagato l’ex procuratore Venditti». Lui replica: «Calunnie, non so nulla» - Nessuna conferma ufficiale, ma per ora nemmeno smentite: il nome dell’ex procuratore capo di Pavia, Mario Venditti, viene tirato in ballo per un presunto fascicolo di indagine che sarebbe stato ... laprovinciapavese.gelocal.it scrive

