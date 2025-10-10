Il verdetto è arrivato Amici Frasa raggiunto dalla notizia mentre si trovava a scuola

L’atmosfera nello studio di Amici 25 si è fatta incandescente quando è stato chiamato al centro Francesco Saias, in arte Frasa. Il giovane talento genovese, uno dei tre rappresentanti liguri di questa edizione del celebre talent condotto da Maria De Filippi, ha dovuto affrontare la sua prima grande prova da allievo ufficiale della scuola: una sfida diretta contro Ascanio, anch’egli aspirante cantante in cerca di un banco. La puntata si è aperta con l’attesa palpabile tra i fan del programma, che già nelle scorse settimane avevano imparato ad apprezzare la voce pulita e autentica di Frasa, lontana dalle mode del momento e, come molti hanno sottolineato sui social, “finalmente senza autotune”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it