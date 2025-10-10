Perugia, 10 ottobre 2025 – L’Umbria potrebbe sfondare il muro degli 8 milioni di pernottamenti nel 2025. La crescita degli ultimi otto mesi lo dimostra senza troppe difficoltà: basti dire che alla fine del 2024 le presenze in Umbria furono pari a 7,3 milioni e che negli ultimi otto mesi di quest’anno si sono superati i 5,5 milioni, ben mezzo milione in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Non è quindi difficile prevedere che al 31 dicembre prossimo quella soglia possa essere superata. Gli ultimi dati aggiornati sono stati forniti ieri a Rimini (dove è in corso la Fiera Itg che vede l’Umbria in prima linea) dall’assessora Simona Meloni, che ha parlato per questo di un “comparto turistico dell’Umbria sta che vivendo una stagione eccezionale”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il turismo in Umbria non si ferma più: verso gli 8 milioni di pernottamenti nel 2025