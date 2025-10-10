Il trionfo di Trump il Pacificatore Nessuno prevedeva una pace dopo due anni di un terribile conflitto tra Governo israeliano e Islam militare
Perchè Trump si meriti veramente il Nobel e quali sono i caratteri essenziali della sua "geopolitica della pace" Ebbene si, il Presidente Usa Trump si merita veramente il Nobel della Pace, sebbene ormai questa onorificenza non valga più come prima, sia in parte svalorizzata dal suo ingiusto c. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: trionfo - trump
In Alaska il trionfo diplomatico di Putin. L’ex ambasciatore Usa: “Trump non ha perso. Ma lui ha chiaramente vinto”
La strana reazione di Trump al trionfo di Alcaraz diventa virale, Navratilova: “È così invidioso”
Trionfo europeo alla Ryder Cup: cori ironici per Trump durante la festa
Disarmo ed esilio: i difficili passi di Hamas per il cessate il fuoco di Israele a Gaza. L'accordo è un trionfo di Trump, ma il diavolo è nei dettagli https://gazzettadelsud.it/?p=2111684 - facebook.com Vai su Facebook