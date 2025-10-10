Il Tricolore a Gaza… La gaffe del ministro Antonio Tajani | i social non perdonano

L’accordo di pace tra Israele e Hamas è una delle notizie più belle degli ultimi – tragici – anni di guerre e massacri. Numerose, ovviamente, le reazioni dal mondo politico. Giorgia Meloni ha salutato con gioia l’annuncio e ribadito tra l’altro: “L’Italia continuerà a sostenere gli sforzi dei mediatori ed è pronta a contribuire alla stabilizzazione, ricostruzione e sviluppo di Gaza”. Anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha ribadito il concetto: “Difendere la tregua e andare avanti con gli altri punti del piano statunitense”. Il titolare della Farnesina ha inoltre garantito che l’Italia è pronta a contribuire “alla ricostruzione, agli aiuti umanitari e alla formazione della futura classe dirigente palestinese”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it