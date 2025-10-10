Il Tricolore a Gaza… La gaffe del ministro Antonio Tajani | i social non perdonano
L’accordo di pace tra Israele e Hamas è una delle notizie più belle degli ultimi – tragici – anni di guerre e massacri. Numerose, ovviamente, le reazioni dal mondo politico. Giorgia Meloni ha salutato con gioia l’annuncio e ribadito tra l’altro: “L’Italia continuerà a sostenere gli sforzi dei mediatori ed è pronta a contribuire alla stabilizzazione, ricostruzione e sviluppo di Gaza”. Anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha ribadito il concetto: “Difendere la tregua e andare avanti con gli altri punti del piano statunitense”. Il titolare della Farnesina ha inoltre garantito che l’Italia è pronta a contribuire “alla ricostruzione, agli aiuti umanitari e alla formazione della futura classe dirigente palestinese”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
A Gaza sventola il Tricolore italiano. Tajani: "Riconoscenza verso il nostro Paese, viva la pace" | VIDEO
Tajani posta video da Gaza in cui sventola il Tricolore: “Riconoscenza all’Italia”. Ma è rivolto a chi è sceso in piazza contro il governo
Tajani posta video da Gaza con il tricolore: “Riconoscenza all’Italia”. Ma è per chi ha manifestato - X Vai su X
“Il Tricolore sventola anche a Gaza. Segno di riconoscenza e gratitudine nei confronti di quello che ha fatto e farà l’Italia. Viva la pace!”. Lo scrive il ministro degli Esteri Antonio Tajani su X postando un video che mostra un ragazzo in rollerblade tra le macerie - facebook.com Vai su Facebook
Il video della bandiera italiana sventolata a Gaza, rilanciato sia dal ministro Tajani sia da Ilaria Salis - Un bambino in braccio a un giovane sui pattini sventola il tricolore insieme alla bandiera palestinese, con le macerie sullo sfondo. Scrive ilfoglio.it
