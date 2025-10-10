Il Trattato sull’Alto Mare | una Rivoluzione per la Protezione degli Oceani

Il Trattato sull'Alto Mare: Un Accordo Fondamentale per la Protezione degli Oceani Il Trattato sull'Alto Mare rappresenta un passo cruciale nella salvaguardia degli ecosistemi marini. Questo accordo internazionale mira a preservare la biodiversità degli oceani, promuovendo pratiche sostenibili e garantendo la protezione delle risorse marine per le generazioni future. La sua implementazione è essenziale per affrontare le sfide legate all'inquinamento, alla pesca eccessiva e ai cambiamenti. su Donne Magazine. 🔗 Leggi su Donnemagazine.it

