il teatro elicantropo a napoli dedica la sua stagione al genocidio del popolo palestinese

10 ott 2025

Il Teatro Elicantropo, fondato e diretto da Carlo Cerciello, da trent’anni porta avanti una missione che unisce arte, ricerca e formazione, uno spazio vitale per chi crede nella forza trasformativa del palcoscenico. La stagione 20252026 proporrà spettacoli che non raccontano solo storie, ma interrogano la nostra contemporaneità, indagano le ferite collettive, la fragilità dell’umano e, insieme, . 🔗 Leggi su Lifeandnews.it

