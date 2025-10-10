Il Tar Campania sospende il provvedimento di chiusura del punto nascita di Sapri
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha accolto il ricorso presentato da quindici Comuni del Distretto Sanitario 71, sospendendo così il provvedimento di chiusura del Punto Nascita dell'ospedale di Sapri L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it
Accolto il ricorso presentato da 15 Comuni contro il provvedimento di chiusura del Punto Nascita di Sapri, adottato dalla Regione Campania. Con Decreto Monocratico, il Tar Napoli, sez. I, ha accolto la richiesta dei Comuni del DS 71 di sospendere l'efficacia
