Virginia Benzi ha il phisique du rôle per piacere ai giovani: una faccia da influencer da manuale e un'ottima gestione della comunicazione veloce, perfetta per i reel. È giovane, carina e molto occupata. Ma di speciale, in questa storia, non è il "chi" né il "come", ma il "cosa". Virginia Benzi ha fatto successo su Instagram e su YouTube parlando di formule fisiche, meccanica dei fluidi, regole geometriche. Ventotto anni, una laurea in Fisica delle interazioni a Genova dopo un diploma di liceo artistico (e non è un dettaglio), sui social è nota come Quantum girl. Da Marie Curie a Fabiola Gianotti: viaggi alla scoperta delle scienziate X Leggi anche › Dai raggi gamma agli spinoff della Nasa: la magia – e l'utilità – dell'astrofisica, spiegate facili Tra i 100 under 30 del 2024 di Forbes Italia, Virginia ha scritto un libro ( La scienza delle meraviglie, Rizzoli) ed è anche ambassador di GenS (Generazione STem) @generazionestem, community che promuove l'inclusione, con l'obiettivo di avvicinare le nuove generazioni, e in particolare le ragazze, al mondo STEM.

Il suo target su Instagram sono proprio loro: giovanissimi e giovanissime che, grazie a reel accattivanti, scoprono quanto fascino si nasconde dietro numeri, formule ed equazioni. Guardare per credere