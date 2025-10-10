Il suo target su Instagram sono proprio loro | giovanissimi e giovanissime che grazie a reel accattivanti scoprono quanto fascino si nasconde dietro numeri formule ed equazioni Guardare per credere
V irginia Benzi ha il phisique du rôle per piacere ai giovani: una faccia da influencer da manuale e un’ottima gestione della comunicazione veloce, perfetta per i reel. È giovane, carina e molto occupata. Ma di speciale, in questa storia, non è il “chi” né il “come”, ma il “cosa”. Virginia Benzi ha fatto successo su Instagram e su YouTube parlando di formule fisiche, meccanica dei fluidi, regole geometriche. Ventotto anni, una laurea in Fisica delle interazioni a Genova dopo un diploma di liceo artistico (e non è un dettaglio), sui social è nota come Quantum girl. Da Marie Curie a Fabiola Gianotti: viaggi alla scoperta delle scienziate X Leggi anche › Dai raggi gamma agli spinoff della Nasa: la magia – e l’utilità – dell’astrofisica, spiegate facili Tra i 100 under 30 del 2024 di Forbes Italia, Virginia ha scritto un libro ( La scienza delle meraviglie, Rizzoli) ed è anche ambassador di GenS (Generazione STem) @generazionestem, community che promuove l’inclusione, con l’obiettivo di avvicinare le nuove generazioni, e in particolare le ragazze, al mondo STEM. 🔗 Leggi su Iodonna.it
In questa notizia si parla di: target - instagram
Arianna Cavina. . Chi ha un negozio fisico non può usare la stessa strategia di un coach online. Un e-commerce non può copiare quella di un consulente. Eppure la maggior parte dei corsi su Instagram ti insegna strategie generiche che "dovrebbero funzionar - facebook.com Vai su Facebook
Instagram compie 15 anni. L'evoluzione del social attraverso i suoi post memorabili - Non posso fare a meno di ripensare all'emozione della me dodicenne nell’aver ottenuto la benedizione (e il consenso) da parte di mia madre per creare un account Instagram. Come scrive vogue.it
Chiara Ferragni, scomparsi tutti i post dalla pagina Instagram del suo brand: cosa succede? - Chiara Ferragni ha cancellato tutti i post sul profilo Instagram del suo brand: completamente scomparse tutte le foto che testimoniavano le collaborazioni e la crescita del brand. Da comingsoon.it