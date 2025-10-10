Il sorprendente ristorante che sta riscoprendo le antiche ricette della provincia modenese
Mappa alla mano per scoprire Modena (e provincia) in ogni stagione. È la svolta di un elegante rooftop restaurant che porta in tavola piatti dimenticati. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it
In questa notizia si parla di: sorprendente - ristorante
Ristorante I Tre Fratelli Via Pietro Castellino 119 – ? 081220312 --- ? Antipasti Antipasto dello Chef ? bello e sorprendente – €15 Seppia verace all’insalata , Parmigiana di melanzane , Polpettine di Scottona al sugo , Panzarotto , Zeppoline - facebook.com Vai su Facebook