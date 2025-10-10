Il sorprendente ristorante che sta riscoprendo le antiche ricette della provincia modenese

Gamberorosso.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mappa alla mano per scoprire Modena (e provincia) in ogni stagione. È la svolta di un elegante rooftop restaurant che porta in tavola piatti dimenticati. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

il sorprendente ristorante che sta riscoprendo le antiche ricette della provincia modenese

© Gamberorosso.it - Il sorprendente ristorante che sta riscoprendo le antiche ricette della provincia modenese

In questa notizia si parla di: sorprendente - ristorante

Cerca Video su questo argomento: Sorprendente Ristorante Sta Riscoprendo