Il sogno di un crossover Marvel e DC in live-action era quasi realtà con Deadpool!

Per decenni, il crossover tra Marvel e DC è stato il sogno proibito degli appassionati di fumetti. Sebbene le due potenze editoriali abbiano regalato momenti epici su carta – da Superman vs. The Amazing Spider-Man negli anni '70 a X-MenTeen Titans negli anni '80 – il dibattito si è spostato con forza sul grande schermo. Con l'ascesa dei loro universi cinematografici (MCU e DCU), l'idea di un film crossover Marvel-DC non è più una fantasia, e questa settimana abbiamo saputo che era incredibilmente vicina a realizzarsi! James Gunn rivela: Deadpool è quasi apparso in Peacemaker. Sia il capo dei Marvel Studios, Kevin Feige, che il co-CEO dei DC Studios, James Gunn, hanno in passato espresso cautela ma non hanno mai del tutto escluso un crossover live-action.

