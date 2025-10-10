Il sogno di Anna e Vulkan | Vorrei vivere di musica Liberato? Ha rilanciato il napoletano come lingua musicale

Anna and Vulkan, nome d'arte della cantanta campana Anna Scassillo, ha pubblicato lo scorso anno il suo primo Ep Andare, tornare. Quest'anno è salita per la prima volta sul palco del Concertone del Primo Maggio a Roma con Periodo Particolare. Qui l'intervista alla cantante. 🔗 Leggi su Fanpage.it

