Il sogno azzurro di Carnesecchi Piccoli e Cambiaghi | da Zingonia alla Nazionale

Marco Carnesecchi, Nicolò Cambiaghi e Roberto Piccoli, dal nerazzurro dell’ Atalanta all’azzurro dell’ Italia. Tre ragazzi cresciuti a Zingonia, campioni d’Italia con la Primavera del 2019, che si ritrovano a lavorare insieme a Coverciano. Oggi rappresentano tre squadre diverse, ma li ha uniti un passato comune che li ha visti crescere per diversi anni insieme nella ‘casa madre’. Fino a vivere quello che, per tutti loro tre, è uno dei punti più alti della propria carriera. A livello anagrafico si passano nemmeno 7 mesi: 1 luglio 2000 per il portiere nerazzurro, 28 dicembre 2000 per l’esterno del Bologna e 27 gennaio 2001 per l’attaccante della Fiorentina. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
