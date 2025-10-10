Il sequestro dell’Achille Lauro e la crisi di Sigonella | quando l’Italia si impose sugli Usa

Quotidiano.net | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 10 ottobre 2025 – Esattamente quarant’anni fa, nella notte dell’11 ottobre 1985, il dirottamento della nave da crociera Achille Lauro, presa d’assalto alcuni giorni prima da un gruppo di terroristi palestinesi al largo delle coste egiziane, segnò l’innesco di una crisi tra Roma e Washington che il governo guidato da Bettino Craxi gestì rivendicando il pieno rispetto della sovranità nazionale. Il contesto che fa da sfondo alla vicenda vede il riacutizzarsi delle tensioni nell’area mediterranea: il primo ottobre, le forze aeree di Tel Aviv avevano bombardato a Tunisi il quartier generale dell’ Organizzazione per la liberazione della Palestina (Olp), in risposta all’uccisione di tre civili israeliani nel porto di Larnaca, a Cipro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

il sequestro dell8217achille lauro e la crisi di sigonella quando l8217italia si impose sugli usa

© Quotidiano.net - Il sequestro dell’Achille Lauro e la crisi di Sigonella: quando l’Italia si impose sugli Usa

In questa notizia si parla di: sequestro - achille

Sigonella - La Sfida, il racconto del sequestro della Achille Lauro: «Si può trattare con i terroristi quando in ballo c’è la vita di tanti ostaggi?»

Il sequestro dell'Achille Lauro e la "notte di Sigonella": quando Italia e Usa furono vicini allo scontro armato

sequestro dell8217achille lauro crisiIl sequestro dell’Achille Lauro e la crisi di Sigonella: quando l’Italia si impose sugli Usa - Con la mediazione di Craxi il Fronte nazionale Palestinese accettò di abbandonare la nave in cambio dell’immunità. quotidiano.net scrive

sequestro dell8217achille lauro crisiSigonella - La Sfida , il racconto del sequestro della Achille Lauro: «Si può trattare con i terroristi quando in ballo c’è la vita di tanti ostaggi?» - Nel 1985, la nave da crociera Achille Lauro fu sequestrata da quattro terroristi palestinesi, scatenando una crisi diplomatica senza precedenti. Scrive vanityfair.it

Cerca Video su questo argomento: Sequestro Dell8217achille Lauro Crisi