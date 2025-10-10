Il sequestro dell’Achille Lauro e la crisi di Sigonella | quando l’Italia si impose sugli Usa
Roma, 10 ottobre 2025 – Esattamente quarant’anni fa, nella notte dell’11 ottobre 1985, il dirottamento della nave da crociera Achille Lauro, presa d’assalto alcuni giorni prima da un gruppo di terroristi palestinesi al largo delle coste egiziane, segnò l’innesco di una crisi tra Roma e Washington che il governo guidato da Bettino Craxi gestì rivendicando il pieno rispetto della sovranità nazionale. Il contesto che fa da sfondo alla vicenda vede il riacutizzarsi delle tensioni nell’area mediterranea: il primo ottobre, le forze aeree di Tel Aviv avevano bombardato a Tunisi il quartier generale dell’ Organizzazione per la liberazione della Palestina (Olp), in risposta all’uccisione di tre civili israeliani nel porto di Larnaca, a Cipro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
