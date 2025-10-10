Il Senegal e la Costa d’Avorio non hanno ancora finito mentre la Nigeria resta a caccia

2025-10-10 20:44:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Senegal e Costa d’Avorio hanno ancora del lavoro da fare per assicurarsi un posto ai Mondiali della prossima estate, mentre la Nigeria rimane con la possibilità di unirsi a loro. Il Senegal è ancora primo nel Gruppo B delle qualificazioni CAF dopo aver battuto 5-0 il Sud Sudan – doppietta di Ismaila Sarr per la squadra di Pape Thiaw. Anche Said Mane ha segnato e ha subito fallo per un rigore trasformato da Nicolas Jackson. Il sostituto Cherif Ndiaye ha aggiunto un quinto. Qualsiasi errore della Repubblica Democratica del Congo avrebbe visto il Senegal qualificarsi oggi, ma il gol iniziale di Cedric Bakambu li ha aiutati a vincere 1-0 in Togo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com