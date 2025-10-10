Dopo settimane di stallo procedurale, il Senato degli Stati Uniti ha approvato a larga maggioranza la propria versione del National defense authorization act (Ndaa), riportando il dossier difesa al centro dell’agenda di Washington. La mossa sblocca il confronto con la Camera e apre il cantiere che definisce priorità militari e supervisione parlamentare. In gioco non c’è solo il profilo di spesa, ma la bussola con cui il Congresso orienta il Pentagono tra esigenze operative e segnali agli alleati. Il passaggio arriva nel segno di una competizione tecnologica crescente. Un compromesso sblocca il voto e rafforza la spesa del Pentagono Il voto finale si è chiuso con 77 favorevoli e 20 contrari, dopo un accordo tra i capigruppo che ha permesso di mettere ai voti 17 emendamenti e un pacchetto del relatore con 48 misure meno controverse. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Il Senato sblocca 914 miliardi e rilancia la strategia Usa di difesa