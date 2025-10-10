Il sale di Schiavonia

Forlitoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quando a Forlì si tratta di Schiavonia, viene spontaneo pensare al rione della città vecchia che si espande accarezzando il Montone fino alla porta che sorveglia l’ingresso da Faenza. Eppure qui si parla d’altrove, con maggior evidenza per il fatto che si fa cenno al “sale di Schiavonia”, appunto. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sale - schiavonia

Schiavonia, dimesso dal Pronto Soccorso due volte, morto pochi giorni dopo. Indagati due medici - La vittima è il 40enne Andrea Naliato, poi deceduto per emorragia cerebrale all'ospedale di Padova. rainews.it scrive

Una bimba è la prima nata del 2025 in Veneto, a Schiavonia - Spetta agli Ospedali Riuniti Padova Sud di Schiavonia il primo nato in Veneto del 2025. Da ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Sale Schiavonia