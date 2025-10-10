Il Rotary Perla Verde premia due esempi di coraggio e amore con il riconoscimento Amico di Paul Harris

Si è svolta presso l’Hotel Atlantic di Riccione una serata di particolare rilevanza per il Rotary Club Riccione Perla Verde, durante la quale il presidente Floriano Semprini ha consegnato due riconoscimenti “Amico di Paul Harris”, la più alta onorificenza attribuita dal Club a persone che si sono. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Il Rotary Club Riccione Perla Verde accoglie il governatore Abbate: una serata all’insegna dei valori rotariani

Due Cuori, un Tandem e un tuffo da eroe: premiati dal Rotary a Riccione - Giugliano e Cursi ricevono il riconoscimento per atti di coraggio e generosità, tra cui il salvataggio di una bambina e la donazione di un rene ... Scrive altarimini.it