Il ritorno del missile da crociera | dall’Ucraina all’Iran l’arma jolly delle guerre moderne

La guerra tra Russia e Ucraina ha riportato in Europa un tipo di conflitto che sembrava ormai destinato all’oblio. Quello classico fatto da trincee, artiglieria e carri armati. Negli ultimi due anni i velivoli a pilotaggio remoto (droni) e l’artiglieria sono stati considerati gli strumenti più efficaci, ma oggi proprio il presidente ucraino Zelensky chiede a Washington i missili Tomahawk, che sono del tipo da crociera. In entrambi i casi si tratta di arrivare a colpire un obiettivo a distanza senza far viaggiare anche un essere umano, potendo quindi sfruttare tre caratteristiche: la quantità di esplosivo trasportata, la velocità e la precisione. 🔗 Leggi su Panorama.it

