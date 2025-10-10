Dopo un lungo periodo di stallo, ieri sono ripartiti i negoziati tra le autorità rappresentanti del Mercosur (Mercato Comune del Sud) e il Canada. Con una serie di riunioni, che proseguiranno oggi a Brasilia, le delegazioni si sono impegnate ad “aggiornare” le conversazioni alla luce del contesto internazionale, secondo una nota diffusa dal ministero degli Affari esteri brasiliano. Fino alla fine di dicembre il Brasile è presidente semestrale del Mercosur. Tra i temi che sono discussi c’è la regolamentazione per l’accesso ai mercati, la facilitazione del commercio, le barriere imposte dai dazi e dalle normative sanitarie e fitosanitarie, nonché riferimenti sulla proprietà intellettuale e ambientale. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Il risveglio dei negoziati. Tutto sull’atteso accordo Mercosur-Ue