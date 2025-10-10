Il risiko dei campanili | Urbino provincia a sé? Così si cade nel ridicolo
"Come sindaco chiederò che Isola del Piano diventi una enclave di San Marino ". Il presidente della Provincia Giuseppe Paolini, che è anche primo cittadino di Isola del Piano, ironizza sulla richiesta del collega di Urbino, Maurizio Gambini, di sdoppiare la provincia di Pesaro e Urbino per creare due entità amministrative: la provincia di Fano-Pesaro e la provincia di Urbino. "L’idea di Gambini è assurda – afferma Paolini – lui pensa di essere il ‘Duca del Montefeltro’". E a Fano che avanza la proposta di diventare capoluogo insieme a Pesaro e Urbino, Paolini replica: "Stiamo attenti a non cadere nel ridicolo e, come diceva trent’anni fa Franco Bertini, non possiamo diventare la provincia dei Puffi (Pesaro Urbino Fano Fossombrone Isola del Piano). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: risiko - campanili
Paolini: «Urbino non è abbandonata». E la Provincia riaprirà la sede - Un po’ come freno alla levata di scudi dell’entroterra per l’accorpamento con l’arcidiocesi di Pesaro, un po’ per ridare lustro all’ente di viale Gramsci declassato dalla riforma Delrio, tra ... Segnala corriereadriatico.it
Londei, "Urbino sia capoluogo di provincia l’obiettivo non è stato ancora raggiunto" - "A Urbino bisogna concludere la legislatura col riconoscimento di città capoluogo di provincia". Come scrive ilrestodelcarlino.it