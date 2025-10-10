Il risiko dei campanili | Urbino provincia a sé? Così si cade nel ridicolo

"Come sindaco chiederò che Isola del Piano diventi una enclave di San Marino ". Il presidente della Provincia Giuseppe Paolini, che è anche primo cittadino di Isola del Piano, ironizza sulla richiesta del collega di Urbino, Maurizio Gambini, di sdoppiare la provincia di Pesaro e Urbino per creare due entità amministrative: la provincia di Fano-Pesaro e la provincia di Urbino. "L’idea di Gambini è assurda – afferma Paolini – lui pensa di essere il ‘Duca del Montefeltro’". E a Fano che avanza la proposta di diventare capoluogo insieme a Pesaro e Urbino, Paolini replica: "Stiamo attenti a non cadere nel ridicolo e, come diceva trent’anni fa Franco Bertini, non possiamo diventare la provincia dei Puffi (Pesaro Urbino Fano Fossombrone Isola del Piano). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

