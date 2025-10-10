Il reparto volo della GdF scopre i covi delle auto rubate e cannibalizzate

Un duro colpo al fiorente mercato nero dei ricambi auto è stato inferto dal Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Bari. Grazie a una meticolosa operazione di ricognizione aerea, i militari hanno scoperto e recuperato ben 14 autovetture rubate, abilmente occultate nelle fitte. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it