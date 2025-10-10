Il reparto volo della GdF scopre i covi delle auto rubate e cannibalizzate

Foggiatoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un duro colpo al fiorente mercato nero dei ricambi auto è stato inferto dal Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Bari. Grazie a una meticolosa operazione di ricognizione aerea, i militari hanno scoperto e recuperato ben 14 autovetture rubate, abilmente occultate nelle fitte. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: reparto - volo

Giornata di incendi, fiamme in località Pietraia, poi il Drago del reparto volo di Arezzo in soccorso a Siena

Gdf Torino scopre evasione da 1,2 milioni di aerotaxi a Caselle - La guardia di finanza di Torino ha scoperto un'evasione da oltre 1,2 milioni di euro di imposte sui voli all'aeroporto Sandro Pertini di Caselle da parte di 343 società, sia italiane che estere, sui ... Riporta ansa.it

Finanza di Torino scopre evasione da 1,2 milioni di aerotaxi a Caselle - La guardia di finanza di Torino ha scoperto un'evasione da oltre 1,2 milioni di euro di imposte sui voli all'aeroporto Sandro Pertini di Caselle da parte di 343 società, sia italiane che estere, sui ... Da ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Reparto Volo Gdf Scopre