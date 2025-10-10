Il reparto volo della GdF scopre i covi delle auto rubate e cannibalizzate
Un duro colpo al fiorente mercato nero dei ricambi auto è stato inferto dal Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Bari. Grazie a una meticolosa operazione di ricognizione aerea, i militari hanno scoperto e recuperato ben 14 autovetture rubate, abilmente occultate nelle fitte. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Giornata di incendi, fiamme in località Pietraia, poi il Drago del reparto volo di Arezzo in soccorso a Siena
Missione di soccorso notturna ieri per l'equipaggio di Drago VF160, elicottero in forza al reparto volo Emilia Romagna. Individuato, e affidato alle squadre di terra, un escursionista disperso lungo il sentiero Via degli Dei, a Scarperia (FI)
Reparto Volo Emergenze - Protezione Civile. 12 gradi, l'estate è finita, ma questo sole ci scalda il viso anche a bassa quota.
Gdf Torino scopre evasione da 1,2 milioni di aerotaxi a Caselle - La guardia di finanza di Torino ha scoperto un'evasione da oltre 1,2 milioni di euro di imposte sui voli all'aeroporto Sandro Pertini di Caselle da parte di 343 società, sia italiane che estere, sui ... Riporta ansa.it
