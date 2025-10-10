Il regime dei taliban accusa il Pakistan di aver bombardato il territorio afgano

Il 10 ottobre il regime afgano dei taliban ha accusato il Pakistan di aver “violato la sovranità” dell’Afghanistan, anche nella capitale Kabul, dove la sera prima si erano verificate due esplosioni non rivendicate. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

