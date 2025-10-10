Il regime dei taliban accusa il Pakistan di aver bombardato il territorio afgano
Il 10 ottobre il regime afgano dei taliban ha accusato il Pakistan di aver “violato la sovranità” dell’Afghanistan, anche nella capitale Kabul, dove la sera prima si erano verificate due esplosioni non rivendicate. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
In questa notizia si parla di: regime - taliban
Listen to the first episode of our podcast Rights and Wrongs! ? Academic freedom is shrinking. Not only in Russia and Belarus, but even within the EU and US. Authoritarian regimes silence scholars, repress women and minorities, and export fear beyond - facebook.com Vai su Facebook
A proposito di terroristi: la Casa Bianca discute con i Talebani il ripristino di una piccola presenza militare USA a Bagram, in Afghanistan, come base per le operazioni antiterrorismo nella regione in cambio del riconoscimento del regime dei talebani. - X Vai su X
Il regime dei taliban accusa il Pakistan di aver bombardato il territorio afgano - Il 10 ottobre il regime afgano dei taliban ha accusato il Pakistan di aver “violato la sovranità” dell’Afghanistan, anche nella capitale Kabul, dove la sera prima si erano verificate due esplosioni no ... Segnala internazionale.it
Medio Oriente, il Pakistan si schiera con l’Iran e accusa Trump: “Traditore” - Donald Trump è rapidamente crollato nel "gradimento" del Pakistan. Secondo laprovinciapavese.gelocal.it