Il Quartetto Eos pronto a incantare Venezia con Beethoven e Schubert

Veneziatoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il successo ottenuto al Quirinale con il concerto in diretta dalla Cappella Paolina di domenica scorsa a Roma, il Quartetto Eos sbarca a Venezia sabato 11 ottobre, nell’isola di San Giorgio Maggiore, per la Stagione di Concerti giunta alla sua decima edizione, firmata da Asolo Musica –. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

