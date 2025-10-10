Il procuratore generale Zucca | I pestaggi della Diaz possono ripetersi
Genova, affondo del procuratore generale al congresso di Area. Critiche a Nordio e agli avvocati. Renzi: “Toghe brune contro rosse”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
In questa notizia si parla di: procuratore - generale
Caso Epstein, vice procuratore generale incontrerà Ghislaine Maxwell: “Chiederemo cosa sa”
Israele: il governo Netanuahu licenzia il procuratore generale Baharav-Miara, avversaria del premier sulla riforma della giustizia
Anche il Procuratore generale voleva il libico fuori dal carcere
Rigopiano, nella prossima udienza è in programma la requisitoria del sostituto procuratore generale, Paolo Berlucchi. Il Comitato delle vittime: “Finalmente in aula anche la Regione, grande assente nel processo” - facebook.com Vai su Facebook
Il gran giurì incrimina il procuratore generale di New York Letitia James, oppositrice di Trump, con l'accusa di frode bancaria @luigispinola - X Vai su X
Il procuratore generale Zucca: “I pestaggi della Diaz possono ripetersi. Ecco perché serve un pm autonomo” - Genova, affondo del procuratore generale al congresso di Area. Come scrive ilsecoloxix.it
Pestaggi a Sollicciano, chieste 9 condanne - Al processo d'appello in abbreviato per i presunti pestaggi nel carcere fiorentino di Sollicciano, il procuratore generale Ettore Squillace Greco ha chiesto la condanna per i nove imputati, tra cui ... Lo riporta rainews.it