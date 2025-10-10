Il procuratore generale Zucca | I pestaggi della Diaz possono ripetersi Ecco perché serve un pm autonomo

Ilsecoloxix.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Genova, affondo del procuratore generale al congresso di Area. Critiche a Nordio e agli avvocati. Renzi: “Toghe brune contro rosse”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

il procuratore generale zucca i pestaggi della diaz possono ripetersi ecco perch233 serve un pm autonomo

© Ilsecoloxix.it - Il procuratore generale Zucca: “I pestaggi della Diaz possono ripetersi. Ecco perché serve un pm autonomo”

In questa notizia si parla di: procuratore - generale

Caso Epstein, vice procuratore generale incontrerà Ghislaine Maxwell: “Chiederemo cosa sa”

Israele: il governo Netanuahu licenzia il procuratore generale Baharav-Miara, avversaria del premier sulla riforma della giustizia

Anche il Procuratore generale voleva il libico fuori dal carcere

procuratore generale zucca pestaggiIl procuratore generale Zucca: “I pestaggi della Diaz possono ripetersi. Ecco perché serve un pm autonomo” - Genova, affondo del procuratore generale al congresso di Area. Si legge su ilsecoloxix.it

Pestaggi a Sollicciano, chieste 9 condanne - Al processo d'appello in abbreviato per i presunti pestaggi nel carcere fiorentino di Sollicciano, il procuratore generale Ettore Squillace Greco ha chiesto la condanna per i nove imputati, tra cui ... Lo riporta rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Procuratore Generale Zucca Pestaggi