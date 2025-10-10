Il procuratore generale di New York Letitia James incriminata
Il procuratore generale di New York Letitia James è stata incriminata nell’ambito di un’indagine per frode ipotecaria. James aveva attirato l’ira di Trump quando lei aveva fatto causa a lui e alla sua azienda per frode mentre lui era in corsa per la carica. : cos’è successo? Il . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
