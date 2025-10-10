Il principe William scoppia in lacrime davanti alle telecamere | È difficile fare queste domande

Sin da piccolo gli avevano insegnato a controllare le sue emozioni e sopratutto le sue lacrime. Ieri, per la prima volta, il principe William ha commosso i suoi sudditi ed il web mostrando una emotività finora celata dietro alle rigide regole del protocollo reale. Quel bambino che sfilava seguendo ordinatamente il carro funebre che si portava via la sua mamma, Lady Diana, ieri durante un appuntamento pubblico in Galles, ha ceduto alla emotività e si è commosso. Le telecamere hanno colto l’istante consegnando una immagine inattesa del futuro re. A generare questa reazione è stata una donna, Rhian Mannings, vedova che, nel 2012, nel giro di cinque giorni perse prima il figlio di un anno, portato via da una malattia non diagnosticata e non riconosciuta dai medici e poi il marito, Paul, morto suicida. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

