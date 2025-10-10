Il principe Harry e Meghan Markle ispirati al gala di New York

Nuova uscita pubblica insieme per il principe Harry e Meghan Markle dopo la partecipazione a sorpresa all’evento benefico One805LIVE!. Stavolta i Sussex hanno percorso il tappeto rosso mano nella mano per il gala dedicato alla salute mentale organizzato a New York, ed entrambi sono apparsi in splendida forma in completi scuri coordinati. Un red carpet mano nella mano. Meghan, fresca di partecipazione alla sfilata parigina di Balenciaga, indossava un tailleur giacca e pantalone dal taglio sartoriale, Harry era anche lui in nero con camicia bianca. Una delle rare apparizioni congiunte per i duchi di Sussex, presenti alla serata per ricevere il premio per il loro impegno con la fondazione Archewell, che si occupa tra le altre cose di sicurezza online per i bambini. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Il principe Harry e Meghan Markle ispirati al gala di New York

In questa notizia si parla di: principe - harry

Harry e Meghan in crisi finanziaria con il mutuo da 9.5 milioni di dollari e il costo della vita in America. È per questo che il principe vuol far pace con Re Carlo?

Principe Harry spianato da Re Carlo, il retroscena: "È stato molto chiaro"

Harry e la frase sussurrata a Meghan. Quei labiali "rubati": cosa ha detto il principe

L’apertura del principe di Galles contrasta con quella di Harry, duramente criticato per le rivelazioni choc in Spare (Il Minore), autobiografia pubblicata nel 2023 e che ha segnato una frattura profonda tra i due fratelli - facebook.com Vai su Facebook

Principe Harry: eccitato quando andai a Disneyland con mia madre #principeharry #meghanmarkle #22settembre https://tgcom24.mediaset.it/people/principe-harry-disneyland-ricorda-madre_103820355-202502k.shtml… - X Vai su X

Meghan Markle e il principe Harry pianificano la riconciliazione con la famiglia reale: il “Progetto Disgelo” - Secondo quanto riportato da Richard Eden del Daily Mail, Meghan Markle e il principe Harry starebbero lavorando a un piano segreto denominato “Progetto Disgelo”, finalizzato a riconciliarsi con la fam ... Come scrive msn.com

I Duchi del Sussex premiati a New York: Harry e Meghan con look coordinati e mani intrecciate sul red carpet, foto - I Duchi del Sussex premiati a New York: Harry e Meghan con look coordinati e mani intrecciate sul red carpet, foto ... Scrive gossip.it