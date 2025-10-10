Il primo gol di Cianci vale tre punti | l' Arezzo stende il Gubbio 1-0 e rimane in testa

Al “Città di Arezzo” si torna in campo per la nona giornata di campionato. L'Arezzo, capolista con 21 punti assieme al Ravenna e tallonato dall'Ascoli a quota 20, ospita il Gubbio di mister Di Carlo, sesto in classifica con 13 punti.IL PREPARTITAL'Arezzo ospita il Gubbio per la 10ª volta nella. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

LIVE | 9ª giornata, Arezzo-Gubbio 1-0, la sblocca subito Cianci dal dischetto. Primo gol in amaranto per il centravanti

LIVE | 9ª giornata, Arezzo-Gubbio 1-0 all'intervallo. Primo gol di Cianci in amaranto

